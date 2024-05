6 cose che forse non sapevate sui Marillion | PROG

Un collaboratore d’eccezione per Ian Mosley

Il batterista della band aveva collaborato con il chitarrista dei Genesis Steve Hackett, in tour e in due album da solista. Hackett lo aveva elogiato per le sue doti fenomenali alla batteria.

Un fan club da urlo

Nel 1997 la band andò in tour negli USA spendendo unicamente i soldi raccolti dal suo fan club, oltre $50.000. Il nome del fan club, The Web, è ispirato dal singolo Script for a Jester’s Tear, tratto dal primo album dei Marillion.

L’opportunità ceduta ai Queen

Per il primo film Highlander, la band venne scelta come produttrice della colonna sonora, ma il manager dei Marillion li convinse a concentrarsi sull’album a cui stavano correntemente lavorando, e a non distrarsi con progetti secondari. Un’occasione perduta, che venne raccolta invece niente meno che dai Queen.