Dal sabotaggio dei Queen al volo di Peter Gabriel: le ospitate rock indimenticabili di Sanremo

Sanremo 1988: Paul McCartney, George Harrison, Def Leppard, Bon Jovi...

Una fortunata collezione di ospiti rock incornicia invece la trentottesima edizione del Festival. Una vera proiezione gigantomane, dove le puntate si protraggono per oltre cinque ore l'una in modo da accogliere tutti. E i nomi di certo non mancano, a partire da Paul McCartney con due brani: Once Upon A Long Ago e Listen To What The Man Said. Lo segue il nostalgico George Harrison con la stuzzicante When We Was Fab. Ecco poi Def Leppard e Bon Jovi con due mine della loro carriera discografica, rispettivamente Hysteria e Wanted Dead Or Alive. E ancora i Toto con Stop Loving You e gli INXS con il leggendario Michael Hutchence al soldo di Need You Tonight. Insomma, le sorprese non mancano.