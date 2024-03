Ecco il giradischi fai da te

Se sei un appassionato di vinili, e magari pure di fai da te, non potrai resistere all'ultima invenzione scovata sul web: Spinbox, un giradischi che può essere assemblato in soli 20 minuti (anzi, 18 per l'esattezza).

Per costruirlo, non è necessario nessun utensile né alcuna conoscenza tecnica, basta seguire il video e il gioco è fatto. Il giradischi, dotato di altoparlanti integrati, sarà poi alimentato da un cavetto USB, lo stesso che utilizzate per ricaricare il vostro cellulare. La qualità del suono, promette di essere eccellente. Sarà vero?

Inoltre, Spinbox, è portatile. Un'invenzione che ben si inserisce sulla scia della rinascita del vinile di cui abbiamo parlato qualche tempo fa: un mercato che si appresta ad incassare oltre un miliardo.