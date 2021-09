Come Robert Plant aiutò i Rush a superare un momento buio

Era il periodo successivo all’uscita del loro sedicesimo album, TEST FOR ECHO (1996), che si distanzia di sei anni dal successivo, VAPOR TRAILS (2002). Quello fu il tempo necessario per la band al fine di ritrovare un equilibrio. Dopo le tragiche perdite familiari, infatti, Peart intraprese un viaggio in motocicletta in Canada, Alaska, Nord America, Messico e Belize, riportato nel suo libro Il viaggiatore fantasma [Ghost Rider: Traveling On The Healing Road] del 2002. Dopo 14 mesi e 80.000 km circa, il batterista tornò rinnovato, con la forza di continuare sulla strada dei Rush. Ma nel frattempo i colleghi erano preoccupati, insicuri su quale sarebbe stato il destino della band e se Peart sarebbe mai tornato. Finché arrivò al cantante e bassista Geddy Lee una chiamata di Robert Plant.

Lo storico frontman dei Led Zeppelin stava intrattenendo all’epoca un sodalizio artistico con il collega chitarrista Jimmy Page, iniziato nel 1994 con il fortunato album NO QUARTER e continuato con il meno cerimoniato WALKING INTO CLARKSDALE, il cui brano Most High fu presentato anche al Festival di Sanremo del 1998. Insomma, la coppia di musicisti sapeva bene cosa volesse dire rinunciare a una band dopo una terribile perdita. Lo avevano attraversato anche loro nel 1980, con la scomparsa di The Beast, il vulcanico John Bonham, che aveva decretato la fine dei Led Zeppelin. Ecco dunque che, quando Plant e Page passarono per Toronto, durante la tappa del loro tour del 4 luglio 1998, il cantante fece una telefonata a Lee. E quest’ultimo ha recentemente ricordato in un’intervista a «Classic Rock» come Plant abbia salvato il futuro della band.