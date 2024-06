ALICE ERA MORA: la nostra intervista

Ci avete presentato “Mustang” un brano in inglese. Cantate anche in italiano?

Enrico: “Abbiamo fatto una doppia scelta. Dipende dal brano, alcuni brani sembrano essere nati appositamente per l’inglese, altri per l’italiano. Normalmente mi occupo io della stesura creativa di un brano, ma l’arrangiamento è un lavoro di gruppo, in sala.”

Giuseppe: “La lingua è una nostra scelta, in base al pezzo. Se a noi piace, non ci preoccupiamo del pubblico o della preferenza linguistica. Non seguiamo né un’unica linea né le mode.”

Da dove traete la vostra fonte d’ispirazione?

Enrico: “Ci facciamo guidare dall’istinto. Nel gruppo abbiamo influenze eterogene, inizio a scrivere la musica e da lì nasce il testo. E’ raro che nasca prima un testo, anzi, spesso è proprio il titolo ad ispirare una lirica. Il testo è l’ultimo a nascere.”

Vi inquadrate in un genere particolare?

Giuseppe: “Probabilmente no. Ascoltandoci emergono le nostre velleità, ci ispiriamo ai Motorpsycho, ai Sonic Youth, possono emergere anche i Nirvana dal nostro background.”

Enrico: “Io sono cresciuto con i Beatles. Scrivo pezzi che mi piacerebbe ascoltare. Ci piace l’impatto rock, sporco e aggressivo, a volte punk. Le nostre armonie si rifanno ai nostri ascolti. Non importa, la madre è sempre la melodia.”

Nel video di “Mustang”, avete scelto di non mostrarvi. Come mai volete restare un’incognita?

Enrico: “Anche la copertina dell’EP è una fotografia che non ci raffigura. Non abbiamo nostre fotografie. Le evocazioni del testo e della musica sono più importanti della nostra identità. E’ la musica a parlare e le immagini non sono altro che un accompagnamento, nonostante i testi siano molto personali noi non vogliamo essere attori del brano, né imporci.”

Giuseppe: “E’ come interpretare un quadro. I nostri brani sono così.”

E’ una scelta fuori dal coro.

Giuseppe: “Questo è uno dei nostri problemi: quando ci presentiamo ad un live siamo diversi dallo stereotipo della scena napoletana e campana. Siamo sempre una sorpresa per i presenti, alcuni ci vedono per la prima volta e ci percepiscono come persone timide. Durante il concerto rompiamo questa barriera con un suono dirompente e riusciamo a raggiungere il pubblico. Noi non vogliamo essere protagonisti della musica, vogliamo divulgare le melodie e non noi stessi. Il messaggio evocativo della musica è tutto ciò che conta.”

Come avete percepito il pubblico finora?

Enrico: “Per il momento alle serate live, abbiamo avuto ottimi riscontri. Il problema è che i gruppi “inediti” sono in crisi. Molti locali hanno chiuso negli ultimi anni e le mode la fanno da padrone, soprattutto qui a Napoli si segue un certo genere musicale, dominante anche nella scena indipendente. La tendenza è quella del cantautorato, a volte anche in dialetto. C’è sempre meno gente che ascolta musica dal vivo. I temerari che si imbarcano nell’ascolto di un gruppo nuovo però, ci hanno dato ottimi feedback.”