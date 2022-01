Accordo, partner di Classic Rock, compie 30 anni!

Dal comunicato stampa dello staff di Accordo:

Trent'anni dopo i cinquecento appassionati di chitarre che si abbonarono a Nashville nel maggio del 1992 sono diventati due milioni di "unique visitors" (dato Google Analytics per il 2021), ovvero la quasi totalità di chi fa musica in Italia.

In questi trent'anni Accordo si è evoluto assieme ai musicisti, alla musica, agli strumenti. Caso editoriale unico in Italia, ha condotto trend, attraversato crisi di settore e reagito alla scomparsa di persone preziose grazie a passione e continua ricerca della qualità, i principi base che dal 1992 animano chi ci lavora.



Renderemo speciale quest'anno, tutti insieme, chi scrive e chi legge, con iniziative e opportunità adeguate all'importanza della ricorrenza, in un crescendo che culminerà a novembre con l'edizione 2022 di SHG Music Show, trent'anni dopo la prima dell'ottobre 1992. E possiamo già dire che sarà un evento col botto.

Avremo tempo per raccontare quello che vogliamo fare, ma intanto chi non c'era, chi era troppo giovane, chi ancora non era nato nel 1992 può scoprire quanto attuali e utili siano le nostre radici leggendo la raccolta dei primi quindici numeri di Nashville, che da oggi viene spedita con la spilletta in edizione limitata e una selezione di plettri firmati Accordo.