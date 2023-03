I 10 Vinili più venduti della settimana

The Dark Side of the Moon primo in pianta stabile, ma sono numerose le new entry di questa settimana: scopriamole insieme in questa classifica dei 10 vinili più venduti della settimana.

Per stilare questa classifica, ci affidiamo come sempre alla FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana).

1. The Dark Side of the Moon - PINK FLOYD

Seconda settimana in classifica per questo capolavoro indiscusso dei Pink Floyd. Speriamo che rimanga qui per altre 4 settimane, così da festeggiarne 100 in prima posizione!