Happy Birthday Tony Banks!

Ha anche contribuito significativamente alla scrittura di molti brani dei Genesis, compreso il loro stupendo "Selling England by the Pound” nel 1973, così come la maggior parte delle canzoni della band durante gli anni '70 e ’80. Banks ha dichiarato di aver scritto la maggior parte delle canzoni dei Genesis in solitudine, spesso di notte quando gli altri membri della band erano già a dormire o a fare baldoria altrove. In un'intervista ha dichiarato di preferire scrivere canzoni da solo perché "puoi fare quello che vuoi senza doverti preoccupare del giudizio degli altri".



Nel 1979, Banks ha pubblicato il suo primo album solista, intitolato "A Curious Feeling", che è stato seguito da altri album solisti come "The Fugitive" del 1983 e "Soundtracks" del 1986, che racchiude i brani scritti da lui per i film Quicksilver e Lorca and the Outlaws.