The Living Years: l’omaggio di Mike Rutherford al padre

Tutto nasce da una bellissima canzone dalla melodia evocativa, cantata da Mike e incorniciata dal gruppo che l'artista scelse dopo i Genesis, nel 1985, i Mike + The Mechanics. Si intitola The Living Years, contenuta nell'album omonimo del 1988, e sottolinea l'importanza di vivere i momenti insieme, prima che sia troppo tardi.

Così Mike racconta di un'epoca in cui non si esprimevano i propri sentimenti a parole, ma attraverso quotidiani gesti impercettibili. Si ricorda quando suo padre lo obbligò a diventare un cadetto studentesco della sezione navale di una delle più prestigiose scuole inglesi. Lui gli rispose che voleva una chitarra. E a distanza di anni, ormai adulto, Mike raccoglie le memorie e i ricordi che hanno tratteggiato la vita di un grande uomo, suo padre.

Quelle che lui non ha mai voluto pubblicare e che invece vedono la luce grazie al figlio che ha sempre rigettato tutto ciò che rappresentava. C'è devozione, rispetto, ammirazione e desiderio di riavere tra le braccia quel padre sempre lontano in mare. Così ritorna il piccolo Mike che piangeva con il suo bicchiere di latte, ma ora è un uomo maturo, che può allineare la sua brillante carriera a quella di William. In un'epoca diversa, in un mondo diverso.

Ciò che resta immutato, con il passare degli anni è quel mantra che li accomunava. Essere sempre forti e coraggiosi, perché in loro scorre il sangue dello spirito militare.