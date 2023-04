Music Paranoia esce domani!

L’antologia si divide in tre parti: dagli Anni ’60 ai primi ’90; l’avvento di internet; la diffusione dei social network e il ruolo determinatamente del board 4chan o del movimento Anonymous. Uno schema che si ripropone e si aggiorna negli anni, rimodulando però la stessa ricetta fatta di suggestioni di massa, fake news e disinformazione. Se si pensa che Taylor Swift sia un clone o Justin Bieber parli con gli alieni, non stupirà che Stevie Wonder ci veda benissimo. I Kiss sarebbero in realtà dei nazisti e Morrisey avrebbe previsto la morte di Lady Diana. Dall’antica Roma a QAnon, MUSIC PARANOIA cristallizza i momenti più significativi nella storia delle paranoie e dei complotti, misurando con un approccio saggistico tutti gli elementi veri o presunti, che intervengono in questi fenomeni pisco-sociali. Dallo scontro tra civiltà all’ingerenza dei social network nella politica e nella società, dalle guerre mondiali alla recente pandemia fino all’analisi psicologica del “diverso”.

Anche l’Italia fa la sua parte. Classici intramontabili come la coprofagia di Gianni Morandi o la sessualità di Amanda Lear, ma anche chicche riguardanti Pippo Franco che sarebbe stato ucciso e sostituito dal contrabbandiere Salatino Fulvio Franco. Non solo: Jovanotti farebbe parte della massoneria e Romina Power sarebbe una fervente sostenitrice della teoria delle scie chimiche. Ma almeno una cosa viene chiarita senza ombra di dubbio: Billy Corgan degli Smashing Pumpkins non è il bambino protagonista della serie TV Super Vicki.

L’AUTORE

EPISCH PORZIONI mangia pane e musica. Ha pubblicato, fra i suoi tanti libri, Kiss & Lick e Kurt Cobain Dossier. Insieme a Federico Traversa conduce sulle frequenze di Radio Popolare Network il fortunato programma Rock Is Dead, dedicato alle morti misteriose dei volti noti e meno noti della musica, da cui è tratto l’omonimo libro. Al mondo chiede di essere amato, ma da distante.

