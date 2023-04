Elvis: c’è di più nella storia

Elvis Presley, la storia del Re

Elvis Presley nasce l’8 gennaio del 1935 a Tupelo Mississipi, dove vive in un bilocale con i genitori e il fratello gemello. È lì che già in giovane età entra in contatto con la musica gospel e country e poi in seguito, traferitosi con la famiglia a Memphis, fa conoscenza con il Rhythm and Blues che prende piede nella città. Nel 1953 il giovane Elvis registra il suo primo demo al Sun Studio per soli quattro dollari attirando l’attenzione del produttore Sam Phillips con la canzone “That’s Alright”, così nasce il suo primo disco. È in queso periodo che Elvis incontra il Colonnello Tom Parker che presto diventa il suo manager. Grazie al crescente successo e agli astuti metodi di promozione del Colonnello, il cantante firma un contratto esclusivo con l’etichetta discografica RCA Victor nel 1955, arrivando in cima alle classifiche nello stesso anno con la hit Heartbreak Hotel.

In quegli anni Elvis deve scontrarsi con numerose controversie riguardo alla sua musica e al suo modo di presentarsi ritenuto troppo esplicito e libertino. In particolare veniva puntato il dito contro le sue esibizioni televisive e live in cui il ragazzo muoveva i fianchi in un modo provocante che veniva giudicato troppo sensuale. Le critiche erano tanto accese che venne persino censurato dalla vita in giù sullo show di Ed Sullivan. Sull’onda del successo, nel 1958 il cantante viene chiamato alle armi lasciando la carriera e l’amata Priscilla in sospeso. Fortunatamente, grazie a film e dischi registrati in precedenza e rilasciati posticipatamente, Elvis riesce anche in questi anni di assenza a mantenere il successo, tornando alla carica con numerosi musical. Tra l’inizio e la metà degli anni ‘60 a causa di qualche insuccesso cinematografico e musicale e con l’ascesa dei The Beatles, la carriera di Elvis si destabilizza comportando la sua temporanea sparizione dalla scena musicale.

È solo nel 1968 con il suo Comeback Special per CBS che Elvis torna a scalare le classifiche con il singolo Suspicious Minds. Nel 1973 il cantante si esibisce in una live televisiva Aloha from Hawaii, uno speciale che viene mandato in onda in tutto il mondo. Dopo questo incredibile successo la sua vita comincia però a crollare, tra il divorzio e la salute fisica e mentale, diventato questo sempre più dipendente dalle droghe di prescrizione. La sua morte arriva senza sorpresa nel 1977 all’età di 42 anni.