Lo spettacolo sarà filmato e il pubblico sarà incoraggiato a celebrare gli ambienti storici di questo leggendario teatro d'opera con l'invito a indossare abiti formali per questa serata unica di "parole, musica e un po' di follia..." in un luogo davvero straordinario.

L'annuncio arriva in concomitanza con il ritorno di Bono - a grande richiesta - al Beacon Theatre di New York per 11 spettacoli che fanno seguito al grande successo riscosso l'anno scorso in Europa e in Nord America di "Stories of Surrender", uno spettacolo che ha lasciato il pubblico e la critica a bocca aperta e che mostra il ruolo di Bono come band leader e attivista, nonché le notevoli vite che si sono intrecciate con la sua. Questa è una vita, viva e molto concreta, sul palco.