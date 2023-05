Joe Bonamassa: “Ho venduto nove milioni di dischi. Gli haters possono dire quello che vogliono”

Le campagne stampa di quasi tutti gli artisti blues emergenti di rilievo sembrano includere una citazione "approvata da Bonamassa". Avendo avuto come mentore Danny Gatton dall'età di 11 anni, è importante per te dare un aiuto agli altri?

Sono stato mentore di Danny e BB [King], il che mi rende molto fortunato. Per questo motivo, dopo aver avuto così tanto successo negli ultimi vent'anni, sì, sento il bisogno di andare avanti. Se qualcuno ha una domanda sul merchandising o sul tour, sono felice di darti l'intero playbook. Chiedi pure... ti mostrerò come abbiamo fatto.

Alcune persone potrebbero non sapere che a diciotto anni sei arrivato molto vicino a unirti alla band UFO.

Sì, ho fatto il provino per loro. Sono andato a casa di Pete Way a Columbus, Ohio, e ho suonato con lui – che riposi in pace – e il grande Jerry Shirley [meglio conosciuto come il batterista degli Humble Pie ]. È stata un'esperienza divertente. Ma Vinnie [Moore] era molto più adatto per gli UFO. Ha funzionato meglio per tutti.

Qual è l'ultima novità con il nuovo album dei Black Country Communion?

Beh, stiamo rimettendo insieme la band [ridacchia]. Non abbiamo ancora brani fatti e finiti, ma io e Glenn [Hughes] abbiamo prenotato una sessione di scrittura. In seguito puntiamo a registrare per più di dieci giorni a Los Angeles. Glenn ha anche un tour da solista, con date programmate nel Regno Unito in autunno.

Fonte: Loudersound, intervista e testo di Dave Ling