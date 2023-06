Il nuovo numero di CLASSIC ROCK

Iniziamo con gli amatissimi Samantha Fish & Jesse Dayton: cosa accade se due amanti del blues s’incontrano per provare qualcosa di nuovo? A volte, i risultati sono sorprendenti.

Dopo di che, una succosissima intervista a Omar Pedrini. Ligabue gli ha scippato il soprannome di Zio Rock, allora i suoi fan lo hanno cambiato in Zio Roccia. Ora torna con SOSPESO, un disco molto intimo.

Ma non ci siamo dimenticati dei Public Image LTD; colpito duro dalla morte di sua moglie, John Lydon si rimette in piedi con il nuovo album dei PIL. Perché, spiega, “isolamento e solitudine sono veleno per l’anima”.

Passiamo poi a Gov’t Mule, arriva il secondo disco registrato durante il Covid contemporaneamente al celebrato HEAVY LOAD BLUES.

Finalmente è momento della Cover Story, dedicata ai Police! Andy Summers ha fatto parte di gruppi importanti come di band semi-sconosciute, ma poi ha conquistato il mondo insieme a “due immensi stronzi”. E ancora oggi, non accetta che quella incredibile storia sia finita.

E poi, è il turno di Nick Drake: finalmente si torna a parlare della sua arte. L’occasione è l’uscita di una nuova antologia di sue canzoni reinterpretate da musicisti contemporanei.

Anche quei fighi dei Def Leppard continuano a far parlare di sé, perchè alla fine l’hanno fatto: hanno preso la loro musica e l’hanno offerta alla Royal Philharmonic Orchestra. Poi ci hanno invitato agli Abbey Road Studios per vedere come questa folle idea prendeva forma.

Una parte della rivista è anche dedicata ai Big Big Train, perchè un anno e mezzo fa perdevano David Longdon. Dopo lo shock iniziale, hanno deciso di continuare, trovando un nuovo cantante in Italia.

E gli Sparks? Fin dai primi anni Settanta, fanno ottima musica, senza mai adeguarsi ai dettami del mercato. E ora si godono un ritorno di successo prepotente e forse insperato.

Per concludere, i The Damned, ricostruiti, rimodellati e di nuovo in corsa con un nuovo disco acclamato dalla critica, si avventurano nel futuro convinti di avere ancora molto da offrire.

Ma non ci siamo dimenticati delle nostre fantastiche rubriche firmate Classic Rock Italia:

The Dirt - le novità, le anticipazioni, i rumour: Milano ha reso omaggio alla Cramps e a Gianni Sassi.

Stonemusic - Le ultimissime, direttamente dal nostro sito.

Steely Dan - Reelin’in the years

Il Q&A - Girlschool

Feedback - Un disco, una storia: Il Balletto di Bronzo, gli Extreme e Lloyd Cole tornano in pista. Al confronto, Wolfgang Van Halen e William The Conqueror sono degli esordienti...

Hard Stuff - Le novità discografiche, le ristampe, i libri, i fumetti, ma anche i consigli per chi la musica la crea

Live Review Siamo stati sotto il palco dei Ghost e di Siouxsie. E ovviamente al Circo Massimo per riascoltare Bruce Springsteen.

Soundtrack Of My Life - Andy Powell