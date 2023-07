Ziggy Stardust da oggi al cinema

Lo show si svolse il 3 luglio 1973 all'Hammersmith Odeon di Londra, di fronte a un pubblico di 5000 fan entusiasti ed estasiati. In quella serata, David Bowie mise a morte il suo alter ego Ziggy Stardust, sotto lo sguardo sbigottito del regista D.A. Pennebaker, che catturò su pellicola per sempre questo evento. Il film Ziggy Stardust & The Spiders From Mars è stato restaurato da Frazer Pennebacker, figlio del regista, per presentarlo in grande stile sul grande schermo, con una qualità 4K e audio 5.1. Questa nuova versione ci permetterà di immergerci completamente nell'atmosfera di quella serata storica, sognando ad occhi aperti di essere stati lì - o facendo rivivere a quei pochi fortunati il concerto che ha ridefinito le regole della musica live. Sul palco e dietro le quinte, si potranno scorgere anche Jeff Beck e Ringo Starr.

La nuova versione del film include anche la performance di The Jean Genie, brano pubblicato da David Bowie nel novembre 1972, che non faceva parte dell'edizione originale del film e rappresenta quindi un'aggiunta speciale.

