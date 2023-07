IL CERCHIO D’ORO nel mondo di Pangea

La band nasce negli anni Settanta, pubblica tre singoli, poi si separa e solo nel 1999 la Mellow Record realizza il primo album omonimo, che assembla registrazioni del 1976 e i sei brani dei singoli. Segue un altro lavoro di “recupero” di antico materiale, LA QUADRATURA DEL CERCHIO (Psych-Out Records, 2005), poi il nuovo corso con IL VIAGGIO DI COLOMBO (2008), DEDALO E ICARO (2013), IL FUOCO SOTTO LA CENERE (2017) e PANGEA E LE TRE LUNE. Gli ultimi quattro lavori sono stati pubblicati dalla Black Widow Records.

Prima di planare nel regno di Pangea, vogliamo ripassare un po’ della vostra storia?



GT: Il Cerchio d’Oro nasce nei primi anni Settanta a Savona, in un periodo in cui erano in atto brulicanti e straordinari fermenti musicali. Tutti noi eravamo infatuati dalla musica di allora, proposta da Trip, New Trolls, Formula 3, Le Orme, Nuova Idea, Banco del Mutuo Soccorso. Non ci perdevamo un solo concerto, che fosse di Osanna, Premiata Forneria Marconi o Atomic Rooster. Avevamo concetti e ideali talmente irrinunciabili al punto da rifiutare un invito – nel 1978 – al Festival di Sanremo. Come diceva Bob Dylan, i tempi purtroppo stavano cambiando e, con la disco music, era stata sdoganata una deriva smaccatamente commerciale. Ci sciogliemmo a malincuore per poi riformarci molti anni dopo, quando la Black Widow ci propose di entrare in sala d’incisione. Proprio per caratteristica di aver sempre dato spazio ad altre voci, Il Cerchio d’Oro più che un gruppo è una specie di laboratorio artigianale nel quale sono via via intervenuti anche musicisti storici quali Pino Sinnone (Trip), Giorgio “Fico” Piazza (PFM), Ettore Vigo (Delirium), Martin Grice (Delirium), Giorgio Usai (Nuova Idea, New Trolls), Paolo Siani (Nuova Idea) e Pino Ballarini (Rovescio della Medaglia). In PANGEA E LE TRE LUNE sono presenti Donald Lax al violino (Quella Vecchia Locanda), brillantemente sostituito nei live da Luca Pesenti, Ricky Belloni (Nuova Idea) e Tolo Marton (Le Orme) alle chitarre.