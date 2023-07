“… baby, we were Born to Run!” – GLORIE DEL ROCK EXTRA

L’impalcatura è sorretta da composizioni epiche e romantiche, quel genere di canzoni che davvero cambiano la vita di chi le canta e di chi se le vede entrare nella propria finestra. Sono lunghe, energiche anche quando a cantare è solo il pianoforte, parlano di riscatto e cercano una vittoria a qualsiasi costo, sanno esprimere al meglio quell’urgenza che è propria della musica rock, amplificano storie di sofferta libertà da cercare nel cofano di una macchina o nell’angolo più remoto della propria anima. Sono un’ossessione degna dei romanzi di Raymond Chandler, sono la scossa di cui Bruce e parte del popolo prevalentemente mid-class che lo segue avevano bisogno. Lo spettacolo che ne deriva, al limite della resistenza fisica, si propone come una metafora della vita, dove ogni componente viene rappresentata in maniera vivida: il desiderio, le promesse, l’amicizia. Tutto all’insegna di una fede mai specificata, spesso travestita da chitarra elettrica o sassofono, ma indicata come l’unica strada percorribile. I giovani amanti spaventati di Backstreets, brano che qui giganteggia, potrebbero essere facilmente le ultime due generazioni di americani in cerca di un riscatto e di una redenzione, e per questo motivo quella e altre canzoni di speranza vengono accolte come si meritano, con gioia ed eccitazione. Della dirompenza di quelle nuove composizioni si accorge l’America intera il giorno in cui escono, contemporaneamente, due copertine dedicate a Springsteen: una è del «Time», l’altra di «Newsweek». Springsteen ha davvero trovato la chiave dell’universo che cercava in Growin’ Up.



Adesso fate conto di non aver mai letto né ascoltato nulla di questo disco di Bruce Springsteen. Bene, questo è il suo primo album, non il terzo. Possibile? Possibile. Proviamo a stendere una storia romanzata di BORN TO RUN, manomettendo anche il calendario. Basta immaginarsi che le cose siano andate così…