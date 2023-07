Esce oggi il nuovo numero di VINILE!

10. MADAME

con lei o contro di lei

14. COVER STORY, PINK FLOYD

La strada per la luna. I dischi che hanno preceduto il capolavoro THE DARK SIDE OF THE MOON.

> Testo di Mario Giammetti e Michele Neri

24. RANUCCIO SODI RACCONTA JANNACCI

Il più stretto collaboratore di Enzo Jannacci, Ranuccio Sodi, racconta il cantautore nei suoi anni della TV e del teatro

> Intervista di Emmanuel Grossi

28. GARBO

L’intervista esclusiva a uno dei protagonisti del pop italiano degli ultimi 40 anni

> Intervista di Federico Guglielmi

38. LA DISCOGRAFIA COMMENTATA DI JONI MITCHELL

I primi dodici album della più importante cantautrice americana di sempre

> Testo di Michele Neri e Chiara Raggi

48. CLAUDIO ROCCHI

Un libro di Walter Gatti racconta in dettaglio la vita e l’opera di un cantautore davvero atipico: Claudio Rocchi

> Testo di Imma

52. ENZO CARELLA

La discografia di un cantautore sempre più amato dal pubblico italiano

> Testi di Paolo Audino, Gianni Gardon, Mario Giammetti, Alberto Marchetti, Alberto Menenti, Vito Vita

58. DONNA SUMMER

Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano hanno scritto un imponente libro sulla regina della disco music mondiale Donna Summer

> Testo di Federica Proietti

70. GALONI

Una delle rivelazioni della canzone d'autore italiana, Emanuele Galoni

> Intervista di Alberto Marchetti

72. TE C'HANNO MAI MANDATO A… SANREMO

La curiosa storia dietro a due canzoni storiche come Ancora ed E va’... e va’...

> Testo di Vito Vita

74. MISSELVIA

Una delle prime autrici di canzoni della nostra storia: la misteriosa Misselvia

> Intervista di Emmanuel Grossi

78. THE NIRO

Davide Combusti torna con un album pressoché perfetto

> Intervista di Alberto Menenti

102. DISCOGRAFIA ITALIANA JACQUES BREL - 1° PARTE

La discografia italiana completa di uno dei più influenti cantautori europei

> Testo di Alessio Lega / discografia di Franco Settimo

Rubriche:

4. CONTRIBUTORS:

I volti dietro «Vinile»

5. FUORI DAL CORO - LE RISTAMPE NECESSARIE

Beppe Chierici e Sergio Endrigo. Escono due importanti cofanetti retrospettivi; ed era ora

> Testo di Vito Vita

8. DISCHI DI CULTO - ALBERTO RADIUS

Ha da poco compiuto 50 anni il primo album dello straordinario chitarrista Alberto Radius

> Testo di Michele Neri

62. STONEMUSIC

Le ultimissime, direttamente dal nostro sito

80. RECENSIONI

Tutto quello che c'è da ascoltare: le novità e le ristampe in vinile. Ascoltati e commentati per voi da: Angelo Barraco, Viviana Berardi, Andrea Direnzo, Gianni Gardon, Rossana Ghigo, Mario Giugni, Imma I., Alessio Lega, Alberto Menenti, Alberto Marchetti, Michele Neri, Federica Proietti, Chiara Raggi, Vito Vita

96 .LIBRI

Letti e commentati per voi da: Antonio Bacciocchi, Alessandro Bottero, Gianni Gardon, Imma I., Susanna Schimperna, Vito Vita