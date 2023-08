Schizofrenia o UFO? Le luci rosa di Poly Styrene degli X RAY SPEX

Nata nel Kent nel 1957, Mary viene tirata su da una mamma single. La storia che le viene raccontata è che suo padre era un aristocratico somalo, decaduto improvvisamente; secondo i suoi compagni di scuola, invece, lei è solo una piccola meticcia senza un padre. Il senso di esclusione e diversità che la pervade la rende estremamente sensibile, ma anche molto coraggiosa. Così, a 15 anni scappa di casa, con tre sterline in tasca. La mamma le ripeteva sempre, “se vedi qualcosa, se provi qualcosa, quella è la tua verità”, e la verità per lei è seguire la sua passione a qualunque costo. Fa l’autostop per l’Inghilterra, girando da un festival musicale all’altro e adattandosi a dormire ovunque ci sia un tetto. La mia casa è il mondo, si ripete, fino al momento in cui, inciampando goffamente su un chiodo arrugginito, finisce in ospedale per un’infezione. Circondata da una realtà candida e sanificata, ritrova la voglia di fermarsi e di provare a fare qualcosa di concreto con la sua passione per la musica. Una volta dimessa, si mette alla prova con qualche canzone e qualche idea, ma è solo quando va ad Hastings a vedere i Sex Pistols che capisce cosa vuole fare davvero.