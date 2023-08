SEX PISTOLS: “Abbiamo perso l’occasione di aiutare Sid”

John Lydon, (ex dei Sex Pistols e leader dei P.I.L.) ha ripensato alla scomparsa del compagno di band, Sid Vicious. Nell'intervista rilasciata per Uncut, in occasione del 40° dell'anniversario dell'album di debutto dei Public Image Ltd “Public Image: First Issue”, ha rivelato di aver composto il brano "Low Life" ispirandosi all'amico e collega, Sid. Proprio in quel periodo, Vicious era libero su cauzione per l'omicidio della fidanzata Nancy Spungen. "Mi manca" ha dichiarato Lydon.

"Ho perso l’occasione e il modo di aiutarlo. L'abbiamo trascinato nella band ma non era preparato all'assalto" ha raccontato ripensando alla vita tormentata e agli ultimi mesi prima della morte di Sid, morto il 2 febbraio del '79 a soli ventuno anni. "L'eroina era una sorta di coperta naturale, lo faceva sentire sicuro; toglie quelle sensazioni di dubbio. Vivevamo al limite del collasso totale. Tutto poteva distruggersi in qualsiasi momento - ma ero in una band che era capace di farlo insieme" dice riferendosi ai P.I.L. "È stato fottutamente meraviglioso".