Classic Rock Anni 70 è in edicola!

60. ROLLING STONES: In più di sessant’anni di carriera, la band ci ha abituato a clamorose battute d’arresto e roboanti ritorni sulle scene. Nel 1971, per esempio, i Rolling Stones, ridotti sul lastrico da un contratto capestro, abbandonarono l’Inghilterra per non pagare tasse esorbitanti e si rifugiarono in Francia.

72. THE WHO: «“Live at Leeds” è stato il momento più alto della nostra musica derivato dal suonare Tommy dal vivo per intero o quasi. Ci ha dato una dinamica che poi ci è rimasta per sempre»

80. BRUCE SPRINGSTEEN: Come molti altri adolescenti nei Sixties, Bruce Springsteen era ossessionato dal rock’n’roll. Dopo dieci anni di durissima gavetta, l’ossessione diventò la sua nuova vita, con Born To Run

88. QUEEN: Durante lo “Sheer Heart Attack Tour” che, tra il 1974 e il 1975, aveva attraversato Gran Bretagna, Europa, Stati Uniti e Giappone, i Queen scoprirono qual è la differenza tra essere famosi e diventare delle superstar.

98. GENESIS: Oltre mezzo secolo fa, correva l'anno 1967, quattro ragazzi che frequentavano la stessa scuola privata nel Surrey formarono un gruppo. Il loro album di debutto vendette soltanto 650 copie. Tuttavia, nell'arco di due decenni, diventarono una delle maggiori prog band del pianeta.

106. CROSBY, STILLS, NASH & YOUNG: Dopo il successo del primo album, CS&N accolgono controvoglia uno scontroso chitarrista canadese con cui hanno già avuto modo di scontrarsi,

si rinominano Crosby, Stills, Nash & Young, si chiudono in sala d’incisione e gettano via la chiave.