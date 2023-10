GIORGIO GABER: occhio, cuore, cervello

di Emmanuel Grossi

Il pubblico si è molto affezionato a Giorgio: ama leggere della sua vita privata, così poco “divistica” (la relazione con Ombretta tenuta riservata ma comunque ufficializzata dalle fedine, il matrimonio all’Abbazia di Chiaravalle, la villetta col giardino, la piccola Dalia...), e lo gradisce in televisione, prima di tutto per la sua cifra stilistica ironica e pacata. La sua disinvoltura davanti alle telecamere e l’estrema versatilità musicale lo fanno essere sempre più presente e in ogni tipo di programma: dalle ricostruzioni in teatro di posa di osterie e bocciofile (Trani a gogò in Aria condizionata, luglio ’66) alle riprese in location nella sua Milano (in Spettacolo ovunque, settembre ’66; o anche Una città e nove canzoni della TSI, aprile ’65), dalla tenue penombra di un salotto (Domani ci vediamo in Orsa Maggiore, febbraio ’65) all’esplosione luminosa del Teatro delle Vittorie affollato di lampadine e di pubblico (Mai mai mai Valentina e Il tic in Studio Uno, aprile ’66), dagli omaggi al passato proposti ai giovani (La villanella con Bobby Solo ed Edoardo Vianello in Incontro con Bobby Solo, luglio ’64) ai brani per giovani proposti ai grandi del passato (Il sospetto nella puntata dedicata a Odoardo Spadaro di I capostipiti, febbraio ’65; E giro, giro durante uno sketch con Carlo Dapporto/Agostino in Il Rotocarlo, settembre ’65, che include anche un’ironica ballata su un posteggiatore abusivo che rimane investito nel “suo” parcheggio da un’auto in retromarcia). E forse è proprio quest’istinto alla conciliazione tra le parti, ironica ma assolutamente bonaria, a spingere la RAI ad affidargli nel 1967 un incarico di alta diplomazia...