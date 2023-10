Cos’è la PSICHEDELIA? | Speciale Classic Rock

Era solo il sesto numero e le vendite andavano malino, anzi proprio male. Ma Paul ebbe l’idea. Macca era uno dei fiancheggiatori della libreria (suo il pattern grafico sui fogli per incartare i libri) e suggerì a Miles di intervistarlo in esclusiva allora i Beatles centellinavano le interviste e per un giornale underground avere in esclusiva un Beatle era una grande opportunità. Ho sempre pensato che la rarità di quel numero dipendesse da questo. Ed ecco la famosa intervista di Paul e inaspettatamente mi accorgo che non parla di musica ma di arte, arte contemporanea (in effetti, è Paul che ha acquistato il dipinto di Magritte raffigurante la mitica mela). Ecco risolto il mistero, mi dico. Già immaginavo Paul alla sera che parlando con John gli dice: “Sai John, ho rilasciato un’intervista a Barry per dargli una mano... per vendere più copie e... parlo di arte contemporanea, di musica concreta, filosofia di vita... cose così... uscirà nel numero di gennaio.”

E immagino John che lo guarda sbigottito e la mattina dopo in tutta fretta si dirige verso la libreria Indica, redazione naturale di «IT». Entrando nella libreria, John cerca Barry Miles, vuol proprio sapere in anteprima cosa cazzo ha da dire Paul sull’arte, ma si ferma prima perché nella sala dedicata alle esposizioni nota una ragazza orientale che sta cercando di attaccare qualcosa al soffitto e si mette a chiacchierare, anzi a discutere con lei. Quel che successe dopo lo sappiamo”. E così Giancarlo, finalmente è riuscito a trovare su Ebay il prezioso n. 6 di «International Times», ci ha inviato le scansioni delle pagine con questa particolarissima intervista che, a nostra memoria, non è stata mai tradotta e pubblicata in italiano. Per la traduzione, particolarmente complessa, abbiamo chiesto la collaborazione di un altro artista, Claudio Maioli, illustre pianista (sue le tastiere di ANIMA LATINA di Lucio Battisti) e sofisticato scrittore, e così ecco a voi, incastonata in questo fascicolo di gemme, l’intervista inedita di Paul McCartney. Ed è solo uno dei numerosi contributi inediti di cui si compone questo straordinario viaggio nella musica psichedelica.

Buona lettura.

