Il feat più assurdo del 2023: ROLLING STONES e Lady Gaga

"Questo è il primo concerto in un club, non suoniamo da molto tempo a New York", ha osservato Jagger prima che la band suonasse Bite My Head Off, un brano la cui versione registrata presenta niente meno che la leggenda dei Beatles Paul McCartney al basso. Il pubblico certamente hanno tratto il massimo da uno spettacolo così insolitamente intimo e personale, e la loro esibizione con Gaga ha messo la ciliegina su una serata storica.

Guarda il filmato degli Stones e Lady Gaga che suonano Sweet Sounds Of Heaven qui sotto. Hackney Diamonds, pubblicato lil 19, ha ricevuto una brillante recensione di 9/10 da Classic Rock, il cui scrittore Ian Fortnam ha osservato: "Hackney Diamonds non è un pezzo da museo. È un disco del 21° secolo per un pubblico del 21° secolo che, con un old-school della durata di 48 minuti, lascia l'ascoltatore sempre e solo affamato di qualcosa di più."