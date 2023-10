Una goccia di LSD in un mare di rock | PSICHEDELIA

A dominare le descrizioni dell’esperienza dell’LSD – fin dalle prime relazioni dei chimici che lo sperimentarono su se stessi – è la presenza assoluta della luce, la suggestione di un’intensa e profonda “illuminazione”, che dalle percezioni alterate si estende metaforicamente alla conoscenza, all’intelligenza emotiva, all’epifania trascendentale. A parlarne furono dapprima gli scienziati, descrivendo i risultati degli esperimenti condotti su se stessi. Queste illuminazioni si manifestano innanzitutto in una profusione di colori, forme, figure. Il chimico svizzero Albert Hofmann per primo sottolineò, in una comunicazione scientifica del 1943, le analogie dell’esperienza psichedelica con gli stati onirici, l’evocazione di forme illusorie, la potente esperienza cromatica: “un flusso ininterrotto di figure fantastiche, di forme straordinarie che rivelavano intensi giochi caleidoscopici di colore”. Quattro anni dopo, il suo collega Werner A. Stoll pubblicava i risultati della sperimentazione rilevando “un’incredibile profusione di allucinazioni ottiche, che apparivano e svanivano a gran velocità”: dapprima forme elementari che “esplodevano in costante e incalzante mutamento”, come “cerchi, vortici, scintille, piogge, croci, spirali”, e poi anche altre “molto più strutturate: archi, file di archi, un mare di tetti, paesaggi desertici, balconi, fiamme guizzanti, cieli stellati di uno splendore straordinario”.