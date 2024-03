Le pietre rotolano ancora: ROLLING STONES

Una volta, per scherzare, Keith Richards disse: “La chitarra è facile. Servono solo cinque dita, sei corde e uno stronzo”. Sarà pure vero, ma pochi stronzi hanno maneggiato questo strumento con l’immaginazione, la grinta e la noncuranza del leggendario Rolling Stone. Negli ultimi sessant’anni, il chitarrista ha riversato su di noi un torrente di riff immortali, che hanno arricchito hit come Jumpin’ Jack Flash, Satisfaction, Honky Tonk Women, Start Me Up, Can’t You Hear Me Knockin’ e Happy. E nel 2023, alla veneranda età di 79 anni (ne ha compiuti 80 a dicembre), accompagnato dalla sua eternamente giovane band, The Rolling Stones, Richards ha dato gli ultimi ritocchi al loro 24esimo disco di studio e ci ha regalato un’altra dozzina di incandescenti brani rock. E Dio sa quanto ci erano mancati: sono passati quasi otto anni dal loro disco di cover blues del 2016, BLUE AND LONESOME, e addirittura diciotto dall’ultima raccolta di brani inediti (A BIGGER BANG del 2005). La buona notizia è che è valsa la pena aspettare. Pieno di brani ispirati e caratterizzati dai tipici tocchi di chitarra di Keef, HACKNEY DIAMONDS è subito stato salutato come un grande album dei Rolling Stones. Coraggioso, ricco e sfrontatamente ambizioso, fa venire in mente classici come LET IT BLEED (1969) o EXILE ON MAIN ST. (1972).