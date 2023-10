“Non sono Nostradamus”: KEITH RICHARDS sul futuro dei ROLLING STONES

"Mick ha sempre spinto molto, ma in modo positivo", dice Richards. “Alla fine dell’ultimo tour, per la prima volta, mi ha colpito nel punto giusto. Ha detto: "Ho sempre desiderato registrare con voi appena finito il tour perchè almeno siamo più lubrificati".



“Se dai a Mick una canzone per la quale nutre poco interesse, la farà diventare pessima", aggiunge Richards. "Questo è forse uno dei motivi per cui ci sono voluti 18 anni, perché le ondate di entusiasmo di Mick vanno e vengono."



Hackney Diamonds presenta Paul McCartney al basso in Bite My Head Off, Elton John al piano in Get Close e Live by the Sword , e Lady Gaga e Stevie Wonder nel singolo Sweet Sounds of Heaven, intriso di gospel. Live By The Sword e Mess It Up contengono tracce di batteria registrate dal defunto batterista degli Stones Charlie Watts nel 2019.