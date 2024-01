Le altre pubblicazioni dei VELVET UNDERGROUND | Vinile

Discorso analogo per THE COMPLETE MATRIX TAPES (4 Cd nella release giapponese del 2015, 8 Lp nella ristampa europea 2019), con la differenza che, in questo caso, anche la qualità sonora è molto buona: si tratta infatti dei nastri in parte già usati in 1969: THE VELVET UNDERGROUND LIVE ma stavolta integrali, provenienti direttamente dagli archivi di Marty Balin (proprio il cantante dei Jefferson Airplane). Non possiamo chiudere questa retrospettiva senza citare il box PEEL SLOWLY AND SEE, il magnifico cofanetto in 5 Cd pubblicato nel 1995. Contiene i quattro album con Lou Reed in versioni integrali, ma anche una gran quantità di inediti e outtakes, a cominciare dall’intero Cd 1, che include illuminanti demo (in più take) di classici come Venus In Furs, Heroin e All Tomorrow Parties. Nel Cd 2 spicca invece una lunga improvvisazione live intitolata Melody Laughter con i vocalizzi di Nico (di cui sono presenti anche due brani solisti, scritti peraltro da Reed, Cale e Morrison: It Was A Pleasure Then e Chelsea Girls) e, nel quinto, un’accelerata versione primordiale di Satellite Of Love, inedita per i Velvet ma che Reed avrebbe poi inciso per TRANSFORMER. Un’opera pregevole, arricchita da un’accattivante confezione e ovviamente dal doppio senso del titolo che rimanda allo sticker incollato sulla leggendaria copertina del primo album, che recitava proprio “sbuccia lentamente e guarda”. A decenni di distanza, ancora ci si meraviglia.

