FRAMPTON COMES ALIVE! – Il capolavoro di una vita

"Frampton Comes Alive!” racchiude l'energia ineguagliabile delle esibizioni di Peter Frampton, conferendo all'album un'autenticità palpabile e permettendo agli ascoltatori di immergersi nell'atmosfera coinvolgente di un'esibizione dal vivo. Infatti ha riscosso un incredibile successo, con un’ascesa ai vertici delle classifiche rapida e travolgente, attestandosi come uno degli album dal vivo più venduti di tutti i tempi. E oltre alla sua immensa popolarità nell'immediato, l'eredità di "Frampton Comes Alive!" è perdurata nel tempo. L'album ha contribuito a definire il suono distintivo degli anni '70, influenzando una vasta gamma di musicisti e consolidando il posto di Peter Frampton nella storia del rock. Brani come “Show me the way” e “Baby, I love your way” sono diventati un vero e proprio simbolo di quella decade e ancora oggi continuano ad emozionarci e darci un brivido quando passano in radio. Grazie, Peter!

