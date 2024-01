Abbiamo ascoltato i brani di Sanremo 2024: chi vincerà?

30 canzoni, con un livello medio molto alto. Tanti futuri tormentoni. Siamo stati invitati agli ascolti in anteprima dei brani del Festival di Sanremo 2024. Ecco i nostri giudizi.

Amadeus ha composto anche quest’anno un carnet di brani davvero interessanti, che potremo sentire a partire dal 6 febbraio, serata inaugurale del Festival.

Annalisa, che dopo essere stata tanti anni sulla scena finalmente è stata consacrata come pop star di grande successo grazie ai recenti tormentoni.

I The Kolors, anch’essi reduce dai successi di “Italo Disco”, il brano più ballato della scorsa estate.

Alessandra Amoroso, che fino ad oggi non aveva mai voluto partecipare al Festival, finalmente approda sul palco dell’Ariston in cerca di successo dopo un periodo più in ombra.

Mahmood, con due vittorie su due partecipazioni al Festival, si ripresenta nuovamente. Se vincesse sarebbe clamoroso.

Ma anche Emma, i Ricchi e Poveri, Diodato.

Accanto a tanti big famosi, qualche nuova scoperta per il pubblico main stream di Sanremo: oltre agli artisti di Sanremo Giovani troviamo nomi di nicchia, come Gazzelle, La Sad, Maninni, Il Tre.

La vera vincitrice morale è da cercare però fuori dal Festival, nelle reti avversarie: è Maria De Filippi. Infatti, quasi un terzo degli artisti in gara proviene dal talent “Amici” (ben 7 su 30) – che si conferma ad essere una fucina di artisti che ormai la fanno da padrone sulla scena discografica italiana.

Veniamo quindi alla disamina dei brani, che abbiamo ascoltato in anteprima.

CLARA – “Diamanti Grezzi”

Voto: 6

Sound contemporaneo, promettente, forse ancora un po’ acerbo.

Probabilmente a Sanremo 24 non troverà un piazzamento alto ma il Festival sarà comunque per lei una buona vetrina, ed è quello che conta.

DIODATO – “Ti muovi”

Voto: 8

Testo e musica dello stesso Diodato, che fa centro con una ballata cullata dal testo emozionante. Si distinguerà. Volendo trovarle un difetto, rispetto a “Fai rumore” non è un “inno”; siamo di fronte ad un brano di ottimo cantautorato italiano, molto fine e di gusto, quindi potrebbe far fatica a farsi apprezzare in questa sede.

MAHMOOD – “Tuta gold”

Voto: 8,5

Stavolta niente Durdust nella produzione.

Comunque forte, un brano da ballare. Nel live saprà arricchirlo con la parte visiva e di costumi, nella quale Mahmood è sempre il migliore. Sicuramente da buon piazzamento, stavolta però, a contrario dei due festival che l’hanno visto trionfare, non primo.

SANGIOVANNI – “Finiscimi”

Voto: 6,5

Buon brano a firma dello stesso Sangiovanni che si conferma uno dei più promettenti giovani cantautori italiani pop. Canzone immancabilmente d’amore, a tratti un po’ flebile. Poteva forse dare di più.

LOREDANA BERTE’ – “Pazza”

Voto: 8,5

Ottimo brano, di un rock graffiante, quello che ci si aspetterebbe dalla Bertè. Il ritornello fortissimo, super orecchiabile, entra subito in testa e garantirà a questo brano un grande successo radiofonico. Già una hit.

BNKR44 – “Governo punk”

Voto: 6-

Bravi, bel ritmo, non a caso sono riusciti a classificarsi a Sanremo Giovani scalzando una forte schiera di concorrenti. Anche per loro il Festival sarà una bella vetrina ma non si classificheranno in una posizione rilevante.

ALESSANDRA AMOROSO – “Fino a qui”

Voto: 6,5

Brano firmato da Federica Abate e Takagi e Ketra per l’esordio sanremese di Alessandra Amoroso. Nonostante l’ingente stanziamento di “mezzi” il risultato non convince del tutto.

FRED DE PALMA – “Il cielo non ci vuole”

Voto: 7,5

Bel ritornello, super orecchiabile, bella la produzione, per un brano che saprà piazzarsi bene. Almeno a metà classifica.

FIORELLA MANNOIA – “Mariposa”

Voto: 8

Una bella canzone, un brano dal ritmo latineggiante degno del ritorno della Mannoia a Sanremo.

Ottimo testo che mette la donna al centro della narrazione.

THE KOLORS – “Un ragazzo una ragazza”

Voto: 9-

Tormentone che fa ballare. La penna di Stash ha ritrovato vigore dopo le recenti hit e fa centro di nuovo; volendo trovarle un difetto ricorda abbastanza “Italo Disco”, soprattutto nell’incalzare del testo, ma probabilmente è solo la cifra stilistica dei The Kolors che si fa sentire.

EMMA – “Apnea”

Voto: 9

Brano tradizionale con un bel ritmo scandito e con un inserto più contemporaneo nella produzione del ritornello. Molto forte già al primo ascolto. Emma è una brava performer, sempre intensa, quindi ci aspettiamo di vederla sul podio.

SANTI FRANCESI – “L’amore in bocca”

Voto: 7

La più forte tra le proposte di Sanremo Giovani. Buon brano ma la concorrenza dei “big” quest’anno è troppo forte. Ad ogni modo una bella ripartenza “popolare” dopo X-Factor.

ROSE VILLAIN – “Click boom!”

Voto: 8

Una delle regole di Sanremo: se uno sconosciuto (o meglio, un’artista non main stream) viene scelto da Amadeus significa che il brano è veramente forte. È abbastanza questo il caso. Iconica.

NEGRAMARO – “Ricominciamo tutto”

Voto: 6+

Il rischio dei Negramaro, molto connotati dal timbro di Sangiorgi, è di sembrare sempre uguali a se stessi, facendo un po’ effetto “2010”. Non sappiamo dire se siano riusciti ad allontanarsi da quell’immaginario. Il brano è discreto ma non spicca.

BIG MAMA – “La rabbia non ti basta”

Voto: 5

Non ci ha impressionato. Buon per lei essere a Sanremo, che è un’ottima vetrina, ma la concorrenza quest’anno è troppo forte.

RENGA+NEK – “Pazzo di te”

Voto: 5

Musica firmata da Durdust per questo ritorno di Nek e Renga a Sanremo, che però non aiuta a smarcarli dal farli percepire come i boomers del pop italiano; fanno fatica a confrontarsi con gli altri artisti in gara.

GHALI – “Casa mia”

Voto: 5,5

Il testo gioca sempre sul cliché del rapper maledetto che vive nella provincia brutta, con sparatorie & co. Film divertente, ma già visto.

IRAMA – “Tu no”

Voto: 6,5

In questo brano si presenta con timbro super impostato e spinto, tentando una “solennità” che cozza un po’ con il testo. Tolto questo, gradevole, senza elementi particolarmente innovativi, in linea con sue proposte precedenti.

ANGELINA MANGO – “La noia”

Voto: 6/7

Canzone scritta dalla stessa Angelina assieme a Madame, alla musica ha collaborato anche Durdust. Brano interessante ma, a mio parere, un po’ confuso nella scrittura.

GEOLIER – “I pe’ me, tu p’ te”

Voto: 4

Ai testi e alle musiche hanno collaborato una cordata di professionisti, oltre allo stesso Geolier, col risultato di una grande confusione complessiva.

MANINNI – “Spettacolare”

Voto: 7-

Bel brano d’amore pop, ben costruito, molto (troppo?) tradizionale. Super sanremese. A metà classifica.

LA SAD – “Autodistruttivo”

Voto: 7,5

Sorpresa di quest’edizione. Si distingue per un ritmo quasi punk, veloce, ritmato. Bello.

GAZZELLE – “Tutto qui”

Voto: 8

Storicamente artisti e brani marcatamente “indie” non funzionano troppo per il pubblico di Sanremo. Bel brano ma probabilmente farà fatica a scalare la classifica in questo contesto, come è successo ai Coma Cose nella loro prima partecipazione (che pur avevano una bella canzone), o ad Ariete l’anno scorso.

ANNALISA – “Sinceramente”

Voto: 8

Brano molto forte, diventerà un tormentone. Sinceramente… non credo arriverà al podio ma si posizionerà molto bene.

ALFA – “Vai!”

Voto: 6

Carino, nella media, non lascia il segno.

IL VOLO – “Capolavoro”

Voto: N.C.

Brano (ahinoi) forte, potrebbe piacere molto al pubblico. Probabilmente non vincitori, ma abbastanza probabilmente sul podio.

DARGEN D’AMICO – “Onda alta”

Voto: 8

Spassoso, irriverente. Brano destinato al successo, soprattutto radiofonico.

IL TRE – “Fragili”

Voto: 5,5

Orecchiabile ma non va oltre. Non sfonderà, perché testo e produzione non sono particolarmente originali. Anzi, fin troppo consueti e tradizionali.

MR RAIN – “Due Altalene”

Voto: 7

Piacerà (a noi non così tanto). Tutti i pezzi giusti al posto giusto: la parte melodica, quella più rap, quella più intimistica… tutto mixato in un prodotto confezionato a dovere.

RICCHI E POVERI – “Ma non per tutta la vita”

Voto: 8,5

L’autoironica citazione nell’apertura del brano già lascia presagire un capolavoro… Sorprendente! Tormentone. Li farà tornare alla ribalta, in modo serio. Effetto Orietta Berti.