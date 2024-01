Esce oggi il nuovo numero di CLASSIC ROCK!

18 / Loreena McKennitt

Dopo un riuscito tour negli States e la doverosa pausa natalizia (con un disco a tema), eccola in Europa con il trentennale di THE VISIT.

22 / Blackberry Smoke

Il miglior southern rock dei nostri giorni torna con BE RIGHT HERE, ottavo album in vent’anni.

24 / New Model Army

Cambiano magari le sonorità, ma lo spirito è sempre lo stesso: quello del punk rock.

26 / Saxon

Biff Byford ci parla di HELL, FIRE AND DAMNATION, ventiquattresimo capitolo di una saga immensa.

28 / Pineapple Thief

Finalmente approdati anche nelle classifiche, scaldano i muscoli in vista del prossimo tour e licenziano il loro quindicesimo album di studio.

31 / Cover Story - The Rolling Stones: le pietre rotolano ancora

Hanno chiuso un 2023 spettacolare per il rock più classico con un incredibile ritorno in campo grazie al loro ennesimo disco di studio, HACKNEY DIAMONDS. E Keith Richards non chiede altro che parlarcene.

40 / 2023: il meglio secondo noi

Gli ultimi dodici mesi probabilmente passeranno alla storia come turbolenti e tumultuosi. Uno dei pochi segnali positivi è che il rock’n’roll è vivo e vegeto – come ci mostrano le scelte dei nostri collaboratori.

56 / David Bowie

Nel 1970, l’one-hit wonder era sul punto di diventare l’artista simbolo del decennio. THE MAN WHO SOLD THE WORLD fu il disco che lo aiutò a ricalibrare il suo sound e la sua visione del mondo.

62 / Bob Marley

Kingston, 1976: Bob si sta sbucciando un pompelmo nella cucina di casa sua. Tra due giorni dovrà affrontare uno dei concerti più difficili della sua carriera. Poi all’improvviso si scatena l’inferno.

È uno dei momenti chiave dell’ultimo libro di Federico Traversa. «Classic Rock» ve lo offre in esclusiva.

70 / Joe Jackson

Nel gennaio 1979 pubblica il suo primo album. Dopo neanche tre anni si sarà già stufato e passerà ad altro, ma quei primi tre dischi restano fra le vette assolute del new rock inglese.