Dopo il sold out registrato in tutte le tappe italiane dello scorso Novembre, MALMSTEEN torna questa estate per alcune nuove date in Italia anche nel 2024!

Per l'occasione il Maestro porterà una scaletta rinnovata, con uno show dedicato alle canzoni più famose che lo hanno reso celebre accompagnate

dal suo tocco inconfondibile, tutto questo in alcune tra le più spettacolari location d'Italia!