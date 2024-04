KORPIKLAANI: Headliner della prima giornata Metal For Emergency 2024 

Samuli Mikkonen, che si è unito alla band nel 2019, scrive i testi di ‘Saunaan’ e‘Kalmisto’, gli altri sono ad opera di Järvelä e hanno ancora una volta molti temi finlandesi distintivi e molte delle storie sono legate a paesaggi nordici, vecchi miti e così via. "Tuttavia, non si tratta solo di raccontare storie sulla Finlandia, le nostre tradizioni e così via. Ad esempio, la canzone del titolo ‘Rankarumpu’ parla di noi - Korpiklaani. È un tributo pienamente consapevole a questa band e ai suoi membri. Questa canzone riassume semplicemente su cosa sono i Korpiklaani." dice Järvelä

“Una delle caratteristiche più meravigliose del nuovo album è legata agli strumenti popolari. Sebbene i Korpiklaani abbiano fatto una o forse anche un paio di cose indimenticabili nel regno del folk metal, questa volta il violino di Olli Vänskä e la fisarmonica di Sami Perttula potrebbero sorprendere anche i fan più accaniti…oserei dire che gli strumenti folk non sono mai stati una parte così essenziale del nostro suono"

"...Abbiamo fatto un intenso tour nel Regno Unito con gli Alestorm a febbraio/marzo. Poi andremo in Nord America ad aprile. Poi suoneremo ai festival. Poi faremo un tour europeo... E poi faremo ancora un po' di tour. In altre parole: saremo impegnati a promuovere questo fantastico nuovo disco ai fan di tutto il mondo e non vediamo l'ora!".

Jonne Järvelä | Voce, Chitarra acustica

Sami Perttula | Fisarmonica

Olli Vänskä | Violino

Jarkko Aaltonen | Basso

Kalle „Cane“ Savijärvi | Chitarra

Samuli Mikkonen | Batteria e percussioni