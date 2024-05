Gli AMISTAT arrivano a Milano!

Mentre continuano ad evolversi ed esplorare nuovi orizzonti, AMISTAT annunciano il prossimo tour europeo e britannico 2024 che non mostrerà solamente la loro potenza dal vivo ma servirà anche come piattaforma per promuovere il nuovo attesissimo EP. È un anno di primati per il duo, che intraprenderà la proprie inaugurali esibizioni nel Regno Unito, Belgio e Spagna.

Quattro gli EP pubblicati "It's Not Words", "Somewhere Sometime", "Nostalgia", "Love and Light", più l'album di debutto "Parley". Nel 2018 vincono il premio Marton Guitar Emerging Artist of the Year al Port Fairy Folk Festival.

L'identità musicale di AMISTAT trova risonanza nei paesaggi sonori moderni che ricordano Simon e Garfunkel, mentre trae influenza da artisti come Ben Howard, Kings of Convenience e Kodaline. La loro musica prende vita in un ambiente dal vivo, offrendo un rifugio per la connessione emotiva, la guarigione e l'ispirazione. Le armonie vocali, che risultano dall'interazione delle loro distinte personalità e inclinazioni musicali, creano una sinergia distintiva che è meglio sperimentare in prima persona. Parlano al cuore e alla mente, offrendo una testimonianza del potere dell'esperienza personale e dell'universalità delle emozioni.