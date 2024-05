Le riviste stanno morendo, ma noi lottiamo! | Prog

L’universo krautrock

QUEL FANTASTICO GIRO DI VALZER

In questo 2024 troverete «Prog Italia» in edicola anche a giugno. Non cambia la nostra cadenza bimestrale perché si tratta di un numero speciale dedicato alla musica tedesca dal 1969 al 1979. In quel periodo la Germania allargò davvero le porte della conoscenza musicale, grazie a una ondata pazzesca di artisti geniali, capaci di mescolare nuovi strumenti elettronici, musica acustica, filosofie provenienti dall’Oriente e dalla cultura libertaria, non solo di stampo hippie, psichedelia, rock

progressivo, jazz-rock, musica classica, space, avanguardia ecc. Un mondo ancora poco apprezzato per quanto realmente vale, perciò in questo speciale “krautrock” racconteremo tante storie e tutte interessanti, almeno spero. Ci saranno i maestri e anche tanti artisti meno conosciuti, che però hanno inciso opere dal sapore magico che non mancheranno di affascinarvi.



Qualche esempio? KRAFTWERK – TANGERINE DREAM – AMON DÜÜL II – POPOL VUH – KLAUS SCHULZE – CAN – NEU! – HARMONIA – AGITATION FREE – EMBRYO – CLUSTER – FAUST – ASH RA TEMPEL – LA DÜSSELDORF – GILA – JANE – ORANGE PEEL – NECRONOMICON – TOMORROW’S GIFT – DZYAN – OUT OF FOCUS – FRUMPY – BRÖSELMASCHINE – DOM – MYTHOS – XHOL – BRAVE NEW WORLD – ELOY – ANNEXUS QUAM – WALLENSTEIN – WITTHUSER AND WESTRUPP – WALPURGIS...



Ottanta recensioni di album importanti per capire i momenti significativi di questo universo... articoli e un alfabeto dalla A alla Z (artisti e album non recensiti) in modo di avere una guidaall’ascolto per approfondire il tutto. Non mancate l’appuntamento…