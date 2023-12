Liam Gallagher sogna un supergruppo, ma che sia tradizionale

Liam Gallagher nel 2017 ha dichiarato che preferirebbe essere in una band piuttosto che continuare come artista solista e che il suo super-gruppo dei sogni sarebbe composto dagli Stone Roses e Richard Ashcroft.

Ha raccontato delle star con cui ha sempre sognato di collaborare: "Chiunque sia stato in supergruppo è stato anche un solista. Ci sono troppe star soliste là fuori, e per i miei gusti non ci sono abbastanza band." e ha aggiunto "La mia band ideale sarebbe coi ragazzi degli Stone Roses. Anche con Ashcroft sarebbe bello. Ci sono molti artisti là fuori e ognuno sta facendo il proprio percorso. Ma se volessero unirsi, mi facciano un fischio!"

Liam Gallagher si fa "protettore della musica rock tradizionale"

Ma Gallagher, come al solito, non si è certo trattenuto e in un'altra recente intervista ha avuto da dire sull'attuale panorama musicale internazionale. In particolare, ha mostrato una posizione piuttosto consevatrice sulla musica rock: o si fa con la chitarra o è meglio non fare niente.

Ha dichiarato: "Oggi come oggi è pieno di così dette rock band che si tengono la chitarra al collo come fosse un pezzo di bigiotteria. Ma attacca quella stronza e alza il volume! I cantanti devono lamentarsi se le chitarre non fanno abbastanza casino. Suonare tranquilli non aiuta nessuno." e ha proseguito "Il rock è sempre stato nelle mie corde."

Per le nuove generazioni ha un solo e univoco messaggio: "Imparate a suonare quelle cazzo di chitarre e lasciate perdere il computer!"