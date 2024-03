QUEEN: la copertina pazzesca di News Of The World

Pensate alla copertina di un disco dei Queen. Ci sono buone possibilità che se non stiate pensando alle teste fluttuanti nell’ombra raffigurate da Mick Rock per QUEEN II, allora abbiate scelto il gigantesco e impassibile robot che si s taglia su NEWS OF THE WORLD. Esteticamente – per non dir e anche musicalmente – il sesto disco dei Queen in studio fu una rottura con il passato. I loro due dischi precedenti – A NIGHT AT THE OPERA del 1975 e A DAY AT THE RACES del 1976 – erano stati esercizi di minimalismo, con lo stemma progettato da Mercury e uno sfondo monocromatico.

Per NOTW lo spunto venne quando Roger Taylor scoprì un vecchio numero 3 della rivis ta di fantascienza USA «Astounding Science Fiction». Sulla copertina c’era il robot che ormai conosciamo bene, ma qui, nella sua forma originale, teneva in mano un c adavere, gli occhi freddi e vuoti, apparentemente incapace di rendersi conto del crimine che aveva appena commesso. Il gruppo, ovviamente, non voleva limitarsi a riprodurre l’immagine, per cui rintracciò l’autore dell’illustrazione, Frank Kelly Fres, per concordare un adattamento. Nel mondo dell’illustrazione di fantascienza, Freas era una super star. Era stato il primo artista a vincere 10 premi Hugo (gli ‘Oscar della Sci-Fi Art’) e aveva illustrato opere dei nomi più import anti del genere come Isaac Asimov e Robert Heinlein. Il suo lavoro più famoso però era di tutt’altro genere. Freas infatti era l’ideatore di Alfred E. Neumann, il simbolo della rivis ta «MAD».

Un Robot gigante protagonista di NEWS OF THE WORLD

Freas acconsentì a modificare il disegno, adattandolo per NEWS OF THE WORLD: il robot avrebbe avuto tra le grinfie i corpi insanguinati di May e Mercury, mentre Taylor e Deacon cadevano al suolo come bambole rotte. Se si apriva la copertina gatefold, si poteva vedere il mostro di acciaio che si abbassava per pescare vittime dalla folla terrorizzata. Era e restava un’immagine spietata, stranamente inquietante, come mostrato nell’episodio dei Griffin del 2 012 Killer Queen, dove Stevie il figlio piccolo della famiglia Griffin è terrorizzato dalla copertina del disco (episodio basato sui ricordi d’infanzia di Seth McFarlane, l’autore dei Griffin).

I Queen non hanno mai avuto una mascotte come Eddie, Rose o Snaggletooth, ma l’affetto per il colosso metallico di NEWS OF THE WORLD – a cui Brain May si riferisce chiamandolo ‘Frank’ – è palpabile. Lo abbiamo visto apparire sotto forma di cammeo nel corso di molte date del tour del gruppo con Adam Lambert. Il 23 giugno 2017 alla Gila River Arena in Arizona, i primi arrivati lo hanno visto sfondare un muro fatto di schermi prima di We Will Rock You, apparire sui tamburi della batteria di Taylor, infastidire May durante un assolo e minacciare di rubare la scena ad Adam Lambert quando quest’ultimo ha cantato Killer Queen sulla testa del robot.

Questo articolo compare originariamente nel numero #58 di Classic Rock Italia.

Testo: Henry Yates