DAVE GROHL: uscire dall’ombra di Kurt Cobain

“Passai buona parte delle interviste a difendermi dall’accusa di avere dedicato I’ll Stick Around a Kurt. Soprattutto il verso I don’t owe you anything… Ho giurato sulla Bibbia. Sono una persona sensibile e non gli avrei mai mancato di rispetto. Qualche domanda mi fu rivolta pure per la copertina: sono appassionato di sci-fi e quella raffigurata è la pistola giocattolo di Buck Rogers, ma in fondo erano passati solo quindici mesi da quando Kurt si era tolto la vita”. E aggiunge: “Ho riflettuto molto sul fatto che i Nirvana fossero dei pessimi comunicatori. Eravamo totalmente passivi-aggressivi. È qualcosa che cerco tuttora di dominare e quando trasmetto un’opinione penso di essere stupido oppure ho paura di diventare la più grande testa di cazzo del pianeta. Ma in questa band siamo orgogliosi delle nostre qualità comunicative”.

Dave Grohl doveva dimostrare di valere qualcosa e saper scrivere una canzone, soprattutto dopo l'ascesa dei Nirvana...

I’ll Stick Around e Big Me andarono abbastanza bene, ma FOO FIGHTERS non vendette come avrebbe potuto. Soprattutto Grohl doveva dimostrare di sapere scrivere canzoni, suonare la chitarra e cantare, dopo avere vissuto dal suo drum kit l’esplosione del grunge e l’incredibile ascesa dei Nirvana. I suoi testi erano indecifrabili, a parte quello di Oh George (Trace around the corner / this is what I’ve learned / always waited for my turn…) e la violenza di alcuni passaggi venne definita come “pugni che proteggono un viso vulnerabile”.