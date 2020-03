Jim Morrison: il mistero senza fine della sua morte

Jim Morrison muore il 3 luglio 1971 a Parigi. Ma in che modo? E poi, è davvero morto? Normalmente, i gialli hanno un finale solo: quello del frontman dei Doors ne ha mille.

Aveva un’espressione serena. Non fosse stato che per tutto quel sangue…

E di sangue ce n’è, nella vasca da bagno dove, la mattina del 3 luglio 1971, viene trovato il cadavere di Jim Morrison. Nella vasca e sul corpo. C’è un rivolo che corre da una narice sul petto cereo, ed è rossa l’acqua ormai fredda in cui è immerso il corpo di una delle più grandi rockstar di sempre.

La morte di Jim Morrison era “cominciata” la sera prima, ma il suo cammino verso una conclusione forse inevitabile era iniziato molto prima. Forse anche prima della fine delle registrazioni di L.A. WOMAN, all’indomani delle quali il cantante dei Doors aveva salutato il gruppo e, forse, la sua vita da rockstar. E se n’era andato a Parigi. Il fatto è che Morrison non reggeva più (o non lo interessava più) quel tipo di esistenza. La musica ci sarebbe sempre stata, nella sua vita, su questo nessuna discussione: chi vive per la musica per 27 anni non può “liberarsene” dall’oggi al domani, ma forse nelle sue intenzioni non sarebbe stata più così… centrale. Ciò che al momento (e, invero, da tempo) lo interessa è la poesia, la scrittura, dare voce alla sua irrequietezza, alla sua ricerca, in una forma diversa che probabilmente lui vede più ricca di possibilità espressive.

Sta di fatto che è a Parigi che Jim va a nascondersi. Qualcuno dice per correre dietro alla sua donna, Pamela Susan Courson, che lo aveva preceduto di qualche tempo (era partita il 14 febbraio); qualcuno, più romanticamente, dice perché alla ricerca delle radici, delle atmosfere, dei luoghi dei suoi amati poeti francesi: Baudelaire, Verlaine, Rimbaud… Però, non dobbiamo pensare al Jim Morrison di quel periodo come a un’anima spirituale e irrequieta alla ricerca della propria arte, superiore alle misere vicende quotidiane. In quei giorni, Jim – ce lo racconta il giornalista Jerry Hopkins in The Essential Jim Morrison – è:

Un uomo grosso, gonfio, sovrappeso, di nuovo barbuto, col cervello inzuppato di whisky e birra.

Per lo più strafatto e ubriaco, conteso da donne, per lo più strafatte e ubriache, che se lo litigano (Pamela, l’ex moglie Patricia Kennealy che aveva da poco abortito un suo figlio, Diane Gardiner, amica di Pamela…).

Jimi andò a Parigi in cerca di un aiuto: nel mistero della sua morte rimane il dubbio che nascosto nella sceneggiatura ci sia anche un assassino, ma forse l'abbiamo sempre saputo...

Niente di poetico e romantico in tutto ciò. Jimi è semplicemente un giovane di 27 anni senza niente a cui aggrapparsi, contornato da persone incapaci di dargli alcun aiuto, alcun punto di riferimento stabile: uno che:

Continuava a ciondolare quasi sempre ubriaco, buttandosi via e lasciando che la vita gli scorresse addosso.

Dice la descrizione offerta da Hopkins. E così va a Parigi. Forse neppure lui sa se per una vacanza o per sempre. Di sicuro, gli altri Doors non considerano finita la vicenda del gruppo, anzi iniziano subito a lavorare su nuove canzoni da registrare al ritorno di Jim. Come detto, Pamela lo aveva preceduto: aveva chiuso (diceva lei, ma mentiva) la sua storia con Jim ed era corsa nelle braccia di un nobile, tale conte Jean de Breteuil, altrove identificato come Jaime de Bretaille o Jean de Bretti, che aveva conosciuto qualche mese prima a Los Angeles. Un personaggio equivoco che in questa storia avrà un ruolo.

Insomma, giovedì 11 marzo anche Morrison approda sotto la Tour Eiffel. E qui, inaspettatamente, le cose per il cantante sembrano migliorare parecchio.