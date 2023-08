Michael Putland ha visto e fotografato il rock

Attento, creativo, mai banale, con le sue fotografie Michael Putland ha raccontato un pezzo di storia del costume occidentale degli ultimi cinquant’anni. Lo dimostra The Music I Saw, il libro che ha fortemente voluto pubblicare proprio in Italia, Paese che considera sua seconda patria. Il libro è un viaggio nel tempo e nello spazio in compagnia dei più grandi nomi della musica internazionale. Di questi personaggi Putland ci racconta la storia, il vissuto, e attraverso la forza e la spontaneità degli scatti arriva a condividere con ognuno di noi lo spirito e la forza emozionale di quei momenti.

Lei ha visto il meglio della musica degli ultimi cinquant’anni. Cos’è che la rende ancora entusiasta del suo lavoro? Si è mai annoiato?

"Annoiato? No, mai. Io sono stato molto fortunato, perché, sin da piccolo, ho avuto solo due grandi passioni, la musica e la fotografia. A sedici anni ho lasciato la scuola per fare l’assistente di un fotografo professionista, quando andavo al pub incontravo gente come gli Who, c’erano stimoli ovunque, erano tempi molto intensi artisticamente. L’elemento che fa in modo che io non dia mai per scontato quello che faccio è proprio la forza di queste passioni, sempre vive, mai fini a se stesse. Musicalmente, poi, ascolto di tutto, ho amato e amo particolarmente il jazz, ma anche la musica classica, l’opera e, ovviamente, il rock’n’roll, e il mio lavoro risente positivamente di questi miei gusti variegati. L’entusiasmo è una componente essenziale di quello che faccio e la varietà di scenari che il mio lavoro mi regala impedirebbe a chiunque di annoiarsi. Per queste ragioni, a dire il vero, il mio lavoro non l’ho mai sentito come un lavoro vero e proprio. Piuttosto, lo considero un privilegio. "

Lei è uno di quei pochi maestri della macchina fotografica di cui gli artisti si fidano ciecamente…

"È vero, sono stato abbastanza fortunato e più o meno tutti gli artisti che ho fotografato sono stati generosi e sinceri. Non sono uno da fotografie patinate, da troppe luci e troppi accorgimenti; cerco di cogliere l’espressione di un momento, di un’emozione, che sia personale o collettiva, ma quello che vedo attraverso l’obbiettivo deve farmi sentire qualcosa. Quando mi avvicino a qualcuno per fotografarlo, quello che cerco è un varco, un ponte tra me, tra la mia macchina fotografica e la sua anima. Questo è quello che cerco di fare ogni volta. E direi che mi è sempre andata piuttosto bene."