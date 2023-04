Il giradischi giusto per i collezionisti

Trovare il posto giusto per l’impianto stereofonico all’interno di un ambiente: ecco il Sacro Graal di ogni audiofilo. Il luogo dove si incrociano in modo perfetto onde sonore, comodità di ascolto e quell’ineffabile sapore di casa, che dona all’esperienza dell’ascolto unicità e ricchezza. Il problema è che una volta posizionato il tutto spostarlo e ricreare nuovi equilibri è quasi impossibile, vuoi per il peso, vuoi per ingombro, o per i cavi del tutto. Oggi è possibile, grazie al modello di giradischi Merlin 1, realizzato dalla casa di produzione inglese Musical Fidelity. Si tratta di un impianto (da affiancare a quello principale fisso) composto da tre elementi - amplificatore digitale, piatto giradischi e coppia di diffusori ellittici collegati tra loro tramite Wireless, e posizionabili ovunque si voglia. La qualità di riproduzione sonora è ottima, e la facilità di spostamento permette di muovere il Merlin1 a proprio piacimento.

