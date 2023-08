La tredicenne che canta come JANIS JOPLIN: il video

America's Got Talent potrebbe aver lanciato un nuovo talento della musica. Si tratta della tredicenne Courtney Hadwin, che ha abbagliato i giudici con l'interpretazione di Hard to Handle. Un talento e una voce unica, così simile a quella di Janis Joplin, tanto da averla fatta volare direttamente in finale.

"Eri così piccola e timida quanto sei salita sul palco" ha detto Simon Cowell, giudice dello show. "Poi canti, e sei come un leone, intendo, sinceramente incredibile!"

Howie Mandel, ha aggiunto: "Non sei di questa epoca. Sei di un'epoca completamente diversa e io sono un grande fan di Janis Joplin!"

Guarda il video dell'esibizione, qui sotto.

I didn't know what to expect when I auditioned for @AGT but the golden buzzer was more than I ever could have dreamed of. Thank you so much @howiemandel I am so happy and can't thank you enough xx https://t.co/qqNKUWyzVk