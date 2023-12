Era il 1970 quando "Deja Vu", il primo album in cui Neil Young unì le forze a Crosby, Stills e Nash, arrivò al primo posto delle classifiche americane; dal disco vennero estratti tre singoli che arrivarono nella top 40: "Teach Your Children", "Our House" e "Woodstock". L'album ha venduto ad oggi oltre otto milioni di copie, ed è il bestseller di tutti e quattro i musicisti; secondo Stephen Stills per registrarlo ci vollero ottocento ore di lavoro in studio.

La popolarità del disco spinse naturalmente i progetti personali: "After the Gold Rush" di Neil Young, l'omonimo album di Stephen Stills, "If I Could Only Remember My Name di" David Crosby" e "Songs For Beginners" di Graham Nash.