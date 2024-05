Come sarebbero le icone della musica, morte all’apice del successo, al giorno d’oggi?

Come sarebbero Janis Joplin, Jimi Hendrix, Kurt Cobain e Jim Morrison oggi? L'agenzia di comunicazione americana Sachs Media Group, ha rielaborato le fotografie di alcune fra le star più famose di tutti i tempi per mostrarci come potrebbe essere il loro aspetto oggi. Il progetto, in collaborazione con Phojoe, è stato realizzato con la volontà di rendere omaggio a queste icone della musica, cui abbiamo detto addio all'apice del successo.

Il risultato è davvero impressionante. Qui sotto, potrete dare un'occhiata!

John Lennon, musicista, cantautore, attivista e membro dei Beatles. Oggi avrebbe 77 anni.

Kurt Cobain, noto leader dei Nirvana. Morto suicida all'età di 27 anni, oggi avrebbe 51 anni.



Keith Moon, batterista degli Who. Oggi, avrebbe 71 anni come nella rielaborazione fotografica a destra.



Janis Joplin, oggi avrebbe 77 anni. 19 gennaio 1943 – Los Angeles, 4 ottobre 1970.



Jimi Hendrix, morto all'età di 27 anni.



Bob Marley, oggi avrebbe 73 anni.



Elvis Presley. Oggi avrebbe 83 anni.