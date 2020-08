Donne che hanno cambiato la musica: quattro muse del rock

Hanno ispirato musicisti, li hanno fatti sognare e piangere: ecco come queste donne, muse del rock, hanno cambiato il corso della musica.

In mezzo ai sogni, la nostalgia, l’amore e gli anni passati, le donne che hanno ispirato il mondo del rock sono innumerevoli. Sono state, per parecchi artisti, muse, motivo di struggimento, e a loro sono state dedicati pezzi che hanno scritto la storia della musica.

Marianne e Leonard Cohen

Siamo a Idra, un'isola greca, nei primi anni Sessanta. Una bellissima ragazza svedese di venticinque anni, con un bimbo, piange perché il compagno l'ha abbandonata. Un uomo prova con gentilezza a consolarla e col tempo decide di prendersi cura di lei. Così inizia una delle più romantiche storie d’amore di sempre: lei si chiama Marianne Ihlen, e lui Leonard Cohen.

Di lei sappiamo che ispirò So Long Marianne, o Bird On A Wire. Canzoni che ripercorrono un amore che dura nel tempo. So Long Marianne è la storia di un amore che, del resto, resiste dolcissimo anche dopo lunghi anni di addio. Una storia che si dilata su sessant’anni di vita.

Suze e Bob Dylan

La ragazza bionda che tiene sottobraccio Bob Dylan sulla copertina di THE FREEWHEELIN' si chiama Suze Rotolo. Lui ha vent’anni, lei diciassette. Pelle chiara e capelli d’oro, Dylan racconta che non riusciva più a toglierle gli occhi di dosso.

Non è un amore semplice, ostacolato dai genitori di lei. Quando la portano in Italia per qualche mese, Dylan scrive pezzi intramontabili sentendo la sua mancanza. Solo per citarne alcuni: Don’t Think Twice, It’s All Right o Tomorrow Is A Long Time. La loro storia è durata tre anni. Ve l'abbiamo raccontata in questo articolo.

Pattie, George Harrison ed Eric Clapton

Pattie Boyd è riuscita a infrangere diversi cuori e diventare fonte d’ispirazione di alcune delle più famose e celebrate canzoni d’amore di sempre. Pattie finì per sposare George Harrison nel 1966. Come sappiamo, a un certo punto George ebbe una storia con la moglie di Ringo, Maureen Cox, e a quel punto Pattie iniziò a tradirlo, prima con Mick Jagger e poi con John Lennon.

Si innamorò di lei anche Eric Clapton, tanto da scrivere per lei una canzone memorabile: Layla. Cosa avrà provato una ragazza alla quale uno spasimante ha dedicato Layla e cui il marito ha scritto un capolavoro come Something? Nel 1974 decise di lasciare definitivamente George per andare a vivere con Clapton. Nel frattempo, lui scriveva un altro brano indimenticabile pensando a lei: Wonderful Tonight.

Yōko Ono e John Lennon

La storia d’amore più indimenticabile di tutte, però, è quella fra Yōko Ono e John Lennon. Yōko Ono è sicuramente la donna più singolare fra tutte le muse citate finora; abbiamo parlato di ragazze belle, dolci, un po’ angeliche. Yōko no, incarna più una “dark lady”: capelli scuri, un aspetto raro e unico.

I due vivono una storia d'amore epocale: John le dedica non solo una canzone, ma tutta una vita di piccoli gesti, parole e canzoni. Ha ispirato ogni passo della sua esistenza. E poco ci importa di tutte le critiche che si è portata dietro, nessuna storia d’amore può essere più straordinaria della loro.