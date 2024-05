Dateci dentro, figli di… Kick Out The Jams degli MC5

Quanto ci volle perché la situazione precipitasse e i dirigenti della Elektra si sentissero offesi e mollassero gli MC5? “Un attimo”, ci dice Kramer. “Sapevamo benissimo che nessuna radio avrebbe fatto passare ‘Kick out the jams, motherfucker’, così per il singolo registrammo una versione che diceva ‘Kick out the jams, brothers and sisters’. Dicemmo all’Elektra di aspettare fino a che non fosse stato alto in classifica prima di pubblicare il disco. Perché quando sarebbe successo, allora sarebbero stati cazzi, ma avremmo vinto noi con un singolo di successo dalla nostra parte.

(...) Subito dopo, gli MC5 si accasarono con l’Atlantic e la loro storia continuò, ma a distanza di 50 anni "Kick Out The Jams" mantiene la sua feroce energia. “Non mi stanco mai di suonarla”, ci dice Kramer entusiasta. “Ogni volta è eccitante. Anche all’acustica. È un entusiasmo insito nel DNA della canzone. Non ci riesci a suonarla ed essere noioso. È impossibile”.

