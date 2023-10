NANOWAR OF STEEL: a maggio 3 nuove date EPICHE

Il tutto esaurito per il concerto evento “NANOWAR OF STEEL - 20 Years Of Steel” all’Alcatraz di Milano corona il grande successo che sta ottenendo la band, reduce da un tour club primaverile di sei concerti tutti sold out a supporto del nuovo album “Dislike To False Metal”, pubblicato in marzo per Napalm Records. Diversi i singoli estratti: “Winterstorm in the Night” (ft. Madeleine Liljestam - Eleine), “Disco Metal”, “Pasadena 1994” (feat. Joakim Brodén - Sabaton) ed il recente lyric video di “Sober”.

I biglietti e gli appuntamenti di tutto il tour sono disponibili sul sito della band.

NANOWAR OF STEEL + Special Guest



Venerdì 3 maggio 2024 - Hall - Padova

Biglietto € 25 + ddp su TicketOne e Mailticket

Sabato 11 maggio 2024 - Duel Club - Napoli

Biglietto € 22 + ddp su TicketOne e Mailticket