Oggi nel rock: auguri Edie Brickell!

Il 10 marzo 1966 naceva Edie Brickell, autrice della celebre "What I Am"

Nata come Edie Arlisa Brickell il 10 marzo 1966 a Dallas, Edie Brickell debuttò nel 1988 con "Shooting Rubberbands at the Stars", realizzato in compagnia dei New Bohemians; il disco fu un grande successo commerciale e venne lodato dalla critica. La carriera solista della Brickell iniziò poi con "Picture Perfect Morning" del 1994. Nel 1992 sposa Paul Simon, con cui ha avuto tre figli.

Tra le mille cose che ha fatto, la Brickell ha partecipato al film "Nato il quattro di luglio" nel ruolo di una cantante (folk): nella colonna sonora è inclusa infatti la sua versione di !A Hard Rain's A-Gonna Fall di Bob Dylan!.