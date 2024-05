Di Eugenio Mirti

L'anno di fondazione dei Tre Allegri Ragazzi Morti è il 1994, quest'anno festeggiate i 30 anni: qual è il segreto della longevità del gruppo?

Non lo sappiamo neanche noi, ma l'amore per le idee è la cosa più importante; cercare degli spunti interessanti ci ha tenuti coesi, è importante non concentrarsi troppo sul proprio ego e mantenere le idee su un progetto più ampio.

Come scrivete canzoni e arrangiamenti?

Davide (Toffolo, NdR) arriva con un giro musicale e qualche parola; da quel momento iniziamo a suonare d'istinto insieme cercando di allungare lo spunto iniziale, proviamo a inserire qualche cambio, e poi Davide elabora meglio i testi.

Quale sogno vorresti ancora esaudire con una bacchetta magica?

Non so se sia realizzabile, ma mi piacerebbe fare un tour negli Stati Uniti, quelle storie da 40 date con il furgone on the road!

Queste le date del tour 2024:

10/10 Londra GB – The Victoria Dalston

11/10 Colonia DE – Yuca Club

12/10 Bruxelles BE – Pilar

13/10 Berlino DE – Frannz Club

16/10 Barcellona ES – Sala Wolf

17/10 Madrid ES – Sala panda

19/10 Lugano CH – Foce

