Nome: Parker Fly Artist

Anno di inizio della produzione: 1993

Fine della produzione: 2016 circa (il modello originale venne già modificato nel 2003)

Progettista: Ken Parker

Caratteristiche principali: cornice in legno, esoscheletro in fibra di carbonio e resina, elettroniche moderne e attive (due humbucker interscambiabili e un piezo Fishman); è particolarmente famosa per la leggerezza abbinata a una grande potenza, e per la grande varietà timbrica

Musicisti famosi che l’hanno suonata: Adrian Belew, Johnny Clegg, Reeves Gabrels, Vernon Reid, Trent Reznor, Joni Mitchell



Costo dello strumento usato: circa 1200 euro

Genere musicale: data l'estrema versatilità è stata usata in molti generi, dal rock al grunge al funk all'industrial

